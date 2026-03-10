Boom di turismo in Campania, Napoli e Sorrento regine del Sud: i dati Istat

La Campania ha chiuso il 2024 con numeri positivi per il turismo, registrando complessivamente 21,3 milioni di presenze. Di queste, 9,7 milioni sono turisti italiani mentre 11,6 milioni provengono dall’estero. Rispetto al 2023 si registra una crescita del 3,3%, segnale di un settore che continua a rafforzarsi e ad attirare visitatori da tutto il mondo. I dati arrivano dal report dell’Istat dedicato al turismo, pubblicato come di consueto con alcuni mesi di ritardo ma utile per fotografare l’andamento complessivo del comparto nella regione.

Napoli e Sorrento trainano il settore.

Tra le principali destinazioni spicca Napoli, che con 3,8 milioni di presenze si posiziona al dodicesimo posto tra le mete turistiche italiane, risultando la città con il miglior risultato nel Mezzogiorno. Subito dopo si colloca Sorrento, che ha registrato 2,8 milioni di presenze e continua a distinguersi anche per alcuni dati particolari. Circa il 90% dei visitatori della località costiera proviene infatti dall’estero, una percentuale molto elevata che si avvicina anche a quella registrata a Sant’Agnello e Praiano. Inoltre Sorrento detiene il primato nazionale per intensità turistica, con oltre 289 mila presenze per chilometro quadrato, un fenomeno tipico delle località costiere o insulari con territori di dimensioni ridotte. Densità molto elevate si registrano anche in altre mete molto amate come Ischia e Capri.