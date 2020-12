Napoli, non si ripete il miracolo di San Gennaro: "Il sangue è solido"

Non si è ancora ripetuto il miracolo di San Gennaro. L'evento, mai come in questo drammatico periodo segnato dalla pandemia, è carico di suggestioni e significati. I napoletani lo attendono con ansia. E l'attesa si prolungherà, al momento, almeno sino al pomeriggio. Infatti non si è rinnovato per ora il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Lo riporta Repubblica.