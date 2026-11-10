Napoli celebra Maradona, nuova opera ai Quartieri Spagnoli: la data dell’inaugurazione

Napoli rende omaggio a Diego Armando Maradona con una nuova scultura ai Quartieri Spagnoli, a pochi passi dal celebre murales.

Un nuovo simbolo per celebrare Diego Armando Maradona e il legame indissolubile con Napoli. Ai Quartieri Spagnoli, a pochi passi dal celebre murales dedicato al Pibe de Oro, sta per arrivare una scultura destinata ad arricchire uno dei luoghi più iconici della città. L'inaugurazione è in programma il prossimo 25 novembre, nel sesto anniversario della scomparsa del campione argentino. Si tratta di una riproduzione in bronzo del piede dell'ex numero 10, rivestita in oro e incastonata nella pietra lavica. Un nuovo omaggio che si aggiungerà ai tanti segni lasciati da Maradona nel cuore dei napoletani, dove la sua figura ha ormai superato i confini del calcio per diventare parte integrante della cultura e dell'identità cittadina.

Maradona, il piede d'oro ai Quartieri Spagnoli: l'iniziativa di Stefano Ceci

A promuovere e rendere possibile la realizzazione dell’opera è stato Stefano Ceci, storico amico e manager di Maradona, che ha potuto utilizzare una scansione del piede del fuoriclasse argentino effettuata personalmente nel 2018. L’idea nasce da un rituale ormai consolidato allo stadio Diego Armando Maradona, dove calciatori e allenatori, sia del Napoli che delle squadre avversarie, toccano il piede della statua dedicata a Diego come gesto di rispetto e scaramanzia. Un’abitudine che Ceci vorrebbe trasformare in una nuova tradizione anche ai Quartieri Spagnoli, offrendo a napoletani e tifosi provenienti da tutto il mondo la possibilità di ripetere lo stesso gesto: "Ho avuto il privilegio di condividere tanti anni della mia vita con Diego e nel 2018, in Argentina, ho realizzato personalmente la scansione del suo piede. Oggi voglio regalare simbolicamente alla città di Napoli qualcosa di autentico, che appartiene davvero a lui. Allo stadio vediamo allenatori e calciatori, sia del Napoli che delle squadre avversarie, toccare il piede d’oro della statua di Maradona come gesto portafortuna. Mi sono chiesto: perché non dare questa stessa opportunità anche a tutti i napoletani e ai milioni di tifosi che amano Diego?".

Ceci ha poi spiegato il significato che vorrebbe attribuire alla nuova scultura: "Voglio che ogni persona che passerà davanti a quest’opera possa fermarsi, toccare il piede di Diego ed esprimere un desiderio. Napoli è una città di passione, tradizione e superstizione, e mi piacerebbe che questo gesto diventasse una nuova tradizione portafortuna. Diego ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di Napoli. Adesso lascia anche la sua impronta reale, che tutti potranno toccare".