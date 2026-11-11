Spuntano già le luminarie di Natale! Dal Vomero a Fuorigrotta: le strade e la data per l'accensione

Napoli si prepara al Natale 2026: prime luminarie al Vomero e a Fuorigrotta. Ecco dove sono state installate e quando si accenderanno.

Napoli comincia a vestirsi a festa in vista del Natale 2026, con le prime luminarie già installate in diversi quartieri della città. A circa 45 giorni dal 25 dicembre, sono partite le operazioni di allestimento delle decorazioni natalizie previste dal programma promosso dal Comune. I primi interventi hanno interessato soprattutto il Vomero e Fuorigrotta, dove gli addobbi sono già visibili lungo alcune delle principali strade commerciali. L'arrivo anticipato delle installazioni ha attirato la curiosità dei cittadini, divisi tra entusiasmo per l'atmosfera natalizia e sorpresa per l'avvio dei lavori già nei primi giorni di novembre.

Luminarie di Natale a Napoli, da via Luca Giordano a viale Augusto: quando è prevista l'accensione

Al Vomero, nell'area pedonale di via Luca Giordano, sono state montate decorazioni sospese che formano una sorta di tetto di ghirlande sopra la strada. A Fuorigrotta, invece, gli interventi hanno interessato via Lepanto e viale Augusto, con addobbi luminosi più tradizionali fissati ai pali dell'illuminazione pubblica. Le strutture non sono ancora accese: secondo le indicazioni emerse nelle scorse settimane, l'illuminazione natalizia dovrebbe entrare in funzione tra l'inizio di dicembre e la festività dell'Immacolata, anche se il calendario ufficiale resta da confermare. Nel frattempo, gli allestimenti proseguiranno progressivamente nelle altre zone della città.