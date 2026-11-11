Napoli, allarme bomba in venti scuole tra città e provincia: studenti evacuati

Al momento sono in corso gli accertamenti per verificare l'attendibilità delle segnalazioni e chiarire l'origine degli allarmi.

Mattinata di tensione a Napoli e nell'area metropolitana per una serie di allarmi bomba che hanno coinvolto circa venti istituti scolastici tra città e provincia. Le segnalazioni, arrivate nelle prime ore della giornata, hanno fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza, con l'evacuazione precauzionale di studenti, docenti e personale scolastico.

Allarme bomba nelle scuole di Napoli: evacuazioni al Vomero e a Soccavo

Particolarmente interessati dai disagi i quartieri del Vomero e di Soccavo, dove sono intervenute le forze dell'ordine per effettuare le necessarie verifiche. Tra gli istituti evacuati figura anche il liceo scientifico Galileo Galilei, raggiunto dagli agenti della Polizia e dagli artificieri per i controlli del caso. Al momento sono in corso gli accertamenti per verificare l'attendibilità delle segnalazioni e chiarire l'origine degli allarmi.