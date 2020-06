Notte di follia a Napoli: uomo colpito da proiettile vagante durante i festeggiamenti

I festeggiamenti per la Coppa Italia sono stati troppo spinti in alcuni casi. Nella notte a Napoli si sono verificati anche alcuni episodi di sangue. In via Carbonara, nei pressi della Stazione Centrale, un uomo è stato ferito ad una gamba da un colpo di pistola ed è stato soccordo dai sanitari, che hanno riscontrato un ferita da arma da fuoco giudicata guaribile in 30 giorni. Il proiettile vagante, esploso durante la festa, ha ricordato scene che in città si sono già viste in occasione di Capodanno. A riportarlo è Fanpage.it.