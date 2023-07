Scampia, il Pnrr cancella le Vele di Gomorra: arrivano case ecologiche e frutteti

Scampia cambia volto grazie ai fondi del Pnrr che, come racconta Repubblica.

Scampia cambia volto grazie ai fondi del Pnrr che, come racconta Repubblica, "punta a cancellare il marchio di violenza e camorra che gli è stato cucito addosso. L’ambizioso programma di rigenerazione urbana messo in cantiere dal Comune è un unicum perché per la prima volta i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza saranno utilizzati per trasformare il volto disumano di una periferia dormitorio". I lavori partiranno a novembre.

Ecco come il quartiere cambierà volto: Repubblica spiega: "Nuove case ecologiche a bassissimo impatto e a zero consumi. Asili, scuole, orti e frutteti sociali e persino un boschetto attrezzato con prati, macchia mediterranea e alberi ad alto fusto". I 156 milioni a disposizione del comune "serviranno per completare l’abbattimento delle Vele, realizzare le nuove case, i servizi connessi e mandare in archivio Gomorra, come una pagina di storia solo da tenere a memoria per non ripetere gli errori del passato. Le Vele saranno demolite per far spazio a 433 alloggi classificati nZeb, capaci di riprodurre l’energia utile al proprio funzionamento".