Ufficiale Stadio Maradona, dal Comune 320 biglietti alle scuole per le gare del Napoli

È stato pubblicato sul sito web del Comune di Napoli l'elenco delle scuole statali cittadine aggiudicatarie, tramite avviso pubblico, dei 320 biglietti del settore tribuna dello stadio Diego Armando Maradona per le gare casalinghe del Napoli nella stagione sportiva 2024-2025.

"Sono lieta che nel corso della stagione sportiva 2024-2025 le studentesse e gli studenti delle scuole napoletane possano assistere alle partite di campionato allo Stadio Maradona, grazie all’intesa tra l’Amministrazione Comunale e la Ssc Napoli", dichiara Maura Striano, assessora all’Istruzione e alle Famiglie. "Questa iniziativa - aggiunge - offre un’importante opportunità educativa, arricchendo il percorso di crescita dei giovani della nostra Città con esperienze che promuovono i valori sani della cultura sportiva. Per questo motivo, è stato rinnovato il contest #Valorincampo, che fornisce agli Istituti Scolastici gli strumenti per allargare il percorso educativo anche al di fuori dell’evento sportivo in sé".

Il presidente della Commissione Istruzione e Famiglie del Consiglio comunale di Napoli, Aniello Esposito, si dice "entusiasta di vedere le nostre studentesse e studenti tornare allo stadio Maradona. Questo progetto non è solo un'opportunità per vivere il Calcio dal vivo, ma anche una preziosa lezione sui valori dello sport, come la leale competizione e il rispetto delle regole".