TABELLA - Sanremo, la Sala Stampa s'è coalizzata su un nome: così è stato ribaltato il 60% di Geolier

Proseguono le polemiche sull'esito del Festival di Sanremo dopo aver appreso le percentuali che hanno portato alla vittoria di Angelina Mango. Sul verdetto, infatti, ha pesato in maniera decisiva il voto della Sala Stampa, praticamente coalizzata contro Geolier (ignorando ad esempio Annalisa e convergendo su Mango) col solo obiettivo di mettere fuori dai giochi il rapper napoletano, come sottolineano quest'oggi in tantissimi sui social.

Il risultato finale della classifica Top5, ottenuto con la media dei voti di Sala Stampa, giuria Radio e Televoto, ha incoronato Angelina Mango con il 40,3%. Al secondo posto Geolier con il 25,2%, al terzo Annalisa con il 17,1%, al quarto Ghali con il 10,5% e al quinto Irama con il 6,9%. Ma Geolier aveva sbancato il televoto (nonostante problemi e voti non conteggiati) con il 60%, Angelina Mango seconda con il 16,1% dei voti telefonici. A fare la differenza, come detto, la sala stampa che in maniera univoca (73,5%) ha premiato Mango e lasciato l'1,5% a Geolier. Così è stata ribaltata la volontà popolare.