Ultim'ora Terremoto a Napoli, nuova forte scossa ai Campi Flegrei: epicentro e magnitudo

Una nuova scossa di terremoto oggi sabato 15 marzo, alle 13.33 avvertita in tutta Napoli ma soprattutto nell'area dei Campi Flegrei, flagellata da eventi tellurici di tipo bradisismico. I residenti nella zona puteolana testimoniano di aver sentito un forte boato e che la scossa è stata "molto lunga". La magnitudo del sisma è stata di 3.9, l'epicentro nei pressi del Rione Solfatara a Pozzuoli, ad una profondità di 3 km.

