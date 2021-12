UFFICIALE - Campania, firmata la nuova ordinanza per Natale: De Luca vieta alcolici e feste

Stretta alla movida per le feste di Natale. Vincenzo Di Luca ha firmato ieri la nuova ordinanza che prevede diverse restrizioni per il periodo che va dal 23 dicembre al 1° gennaio:

- Divieto di consumo di cibo e bevande alcoliche e non, fatta eccezione per l'acqua, nelle aree pubbliche, compresi gli spazi antistanti i servizi commerciali, le ville, le piazze e i parchi comunali.

- Divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento nei luoghi pubblici all'aperto

- Divieto per i giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022 dalle ore 11 fino alle ore 5 del giorno seguente ai bar e agli altri esercizi di ristorazione di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, eccezion fatta per l'acqua.