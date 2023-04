UFFICIALE - Trasporti si sbloccano per Pasqua: corse garantite anche nel pomeriggio

Si è da poco conclusa la trattativa sindacale relativa all'offerta di servizi di mobilità per la domenica di Pasqua, informa una nota dell'Anm

TuttoNapoli.net

Si è da poco conclusa la trattativa sindacale relativa all'offerta di servizi di mobilità per la domenica di Pasqua, informa una nota dell'Anm. "Ringrazio sin d'ora tutti i lavoratori che aderiranno" dichiara l'assessore ai trasporti Edoardo Cosenza "garantendo non solo l'intera giornata di Pasquetta ma anche la mattina e il pomeriggio di Pasqua, fatta eccezione per lo spacco di pranzo come accadeva da anni" "Abbiamo profuso il massimo impegno per raggiungere un accordo" sottolinea il direttore generale di Anm Massimo Simeoli, "ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo risultato".