VIDEO - Maradona da brividi per il concerto di Ultimo: "Napoli, il tuo calore crea dipendenza"

TuttoNapoli.net © foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Doppio sold out per Ultimo allo stadio Diego Armando Maradona. Ieri è andato in scena il primo dei due concerti in programma del cantante romano nell'impianto di Fuorigrotta e a fine esibizione l'artista, tramite Instagram, ha ringraziato la città: "Napoli, il tuo calore crea dipendenza! E' stato impressionante, queste emozioni non puoi spiegarle".