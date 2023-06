VIDEO - Tiziano Ferro in concerto al Maradona: "Scudetto meritato, grande Napoli!"

Altro grande evento allo Stadio Diego Armando Maradona, dopo i Coldplay questa sera si sta esibendo in concerto Tiziano Ferro.

Altro grande evento allo Stadio Diego Armando Maradona, dopo i Coldplay questa sera si sta esibendo in concerto Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina ad inizio spettacolo ha omaggiato il Napoli campione d'Italia: "La prima volta al Maradona, nell'anno in cui vi siete portati a casa le redini del nostro campionato! Ve lo siete meritato, grande Napoli! Siamo qua, ci arrivo con questo vento di goia e bellezza, che già avete nel sangue. Ma arrivarci così, vuol dire che era proprio destino che dovevamo vederci oggi, qui, in questo stadio! È davvero una figata. La mia prima volta al Maradona, con uno scudetto nuovo!". Di seguito le immagini diventate virali sui social.