Voglio il Massimo Show: al Cilea la raccolta fondi per la ricerca contro il tumore al Pancreas

Come ogni anno, la festa degli amici di Massimo con la raccolta fondi per la ricerca sul tumore al pancreas.

Sabato 13 maggio 2023, al Teatro Cilea di Napoli, si terrà, come ogni anno, la festa degli amici di Massimo con la raccolta fondi per la ricerca sul tumore al pancreas. La manifestazione nasce da un’idea dall'associazione Massimo Borrelli voglio il Massimo O.N.L.U.S. guidata dalla presidente Rosaria Borrelli. che, attraverso lo spettacolo, sensibilizza il pubblico sull'argomento prevenzione. È stato infatti un tumore al pancreas a privarci di Massimo Borrelli, attore, membro del duo comico DUE X DUO insieme a Peppe Laurato, volto noto di Made in Sud.

L'evento sarà condotto da Rosaria Grillo e Gigio Rosa. Numerosi gli ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e della comicità che si alterneranno sul palco del Teatro Cilea tra cui: Super Four, Livio Cori, Emiliana Cantone, Fabrizio Fierro, Kalika, Thayla Orefice, Lady Botte e i Bottari sud sound, Anna Capasso, Alessandro Bolide, Angelo Belgiovine, Salvatore Gisonna, Marco Cristi, Antonio Diana, Pasquale Palma, Antonio & Nunzio, Enzo & Sal, Radio Rocket ed un coro polifonico.

Un ringraziamento sentito agli sponsor dell'evento, all'agenzia "Press agency BG" e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del c'èlo show.

La strada è lunga ma un passo alla volta ce la possiamo fare. Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano.