Zona rossa e zona arancione dopo Pasqua: tutte le classificazioni delle Regioni

Dopo le restrizioni speciali per le festività pasquali, dal 6 aprile tornano in vigore le classificazioni per colore in tutte le Regioni italiane. La Campania resterà ancora in zona rossa, insieme a Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta.

Sono in zona arancione Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto.