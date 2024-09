Video Napoli Femminile, Bellucci: "Cerchiamo la salvezza, ma possiamo infastidire le big"

Melissa Bellucci, centrocampista del Napoli Femminile, ha commentato ai nostri microfoni diversi temi: leggi l'intervista completa.

Dopo un avvio di stagione con 2 sconfitte, lo scorso sabato è arrivata la prima vittoria in campionato per il Napoli Femminile: le ragazze allenate dal mister Salvatore Mango respirano in classifica grazie alla vittoria per 1-0 sul Sassuolo e per tutta la settimana si sono allenate con il sorriso stampato sulle labbra. Domenica c'è però il competitivo impegno in casa delle campionesse d'Italia della Roma. Abbiamo intervistato la centrocampista Melissa Bellucci che ha anticipato alcuni temi e diversi obiettivi personali. Ecco quanto evidenziato:

Domenica si va in casa delle due volte campionesse d'Italia, 13 reti segnate nelle ultime 3 partite e qualificazione in Champions League assicurata per la Roma. Voi venite dalla prima vittoria in campionato contro il Sassuolo, c'è più consapevolezza e voglia di dimostrare il vostro calcio su un campo che è difficile?

"Assolutamente sì abbiamo preparato benissimo questa settimana e ci siamo allenate forte. Domenica affronteremo appunto la Roma e andremo a fare il nostro gioco. Abbiamo già dimostrato settimana scorsa contro il Sassuolo di poter dar fastidio anche alle grandi squadre e domenica faremo lo stesso".

Poca continuità per te nelle ultime tre stagioni, quanta voglia hai di giocare, di trovare il minutaggio mancato qui alla prima stagione al Napoli?

"Si non sono state tre stagioni semplici dal punto di vista calcistico e ho trovato poca continuità. Sono venuta appunto a Napoli per dare una mano alla squadra a raggiungere l'obiettivo salvezza il prima possibile. Cercheremo di divertirci e fare un gran campionato".