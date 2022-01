2021, MAGGIO AZZURRO - Harakiri col Verona, il tweet d'addio a Gattuso e l’arrivo di Spalletti

Continuiamo a ripercorrere mese per mese quello che è stato il 2021 azzurro. Siamo giunti a maggio, l’ultimo mese della stagione sportiva 2020-2021.

Dopo il successo di Torino con cui aveva chiuso aprile, il Napoli inciampa in casa con il Cagliari. Un gol di Nandez al 94' firma l’insperato pareggio per i rossoblù. Un risultato che rallenta Gattuso nella corsa Champions e che fa scivolare il Napoli al quinto posto. Ciononostante la marcia degli azzurri non si arresta che infilano tre vittorie di fila battendo in serie Spezia, Udinese e Fiorentina.

Siamo giunti all’ultima giornata di campionato. La classifica recita: Inter 88, Atalanta 78, Milan 76, Napoli 76, Juventus 75. Gli azzurri sono padroni del loro destino e l’accesso in Champions è tutto nelle loro mani. Al Maradona si presenta l’Hellas Verona, squadra al decimo posto in classifica e senza più nulla da chiedere al campionato. La strada sembra spianata e invece accade l’imponderabile.

La partita è molto più dura del previsto, ma soprattutto perchè agli azzurri manca mordente, fame e voglia di andarsi a prendere il traguardo della Champions. Primo tempo bloccato che si chiude sullo 0-0 e l’ansia aumenta a dismisura. Nella ripresa un gol dell’ex Rrahmani porta in vantaggio il Napoli e tutto sembra essere più leggero. Tuttavia ecco la beffa finale. Un pasticcio di Hysaj spiana la strada a Faraoni che parte alle spalle dell’albanese e infila il pallone del definitivo 1-1.

E’ un gol che pesa come un macigno perchè sa di addio alla Champions dopo una lunghissima e faticosa rincorsa. Infatti, il Milan batte l’Atalanta in casa, la Juventus ormai con un piede e mezzo fuori dalla Champions batte il Bologna e acciuffa il quarto posto.

La delusione per il Napoli è enorme. Gli azzurri chiudono il campionato al quinto posto e si qualificano per l’Europa League. Il presidente Aurelio De Laurentiis caccia Gattuso con un tweet nel dopo-partita. L'esonero era nell'aria da settimane, ma di certo la clamorosa mancata qualificazione in Champions League ha accelerato lo strappo.

Conclusa la stagione e detto addio a Gattuso, inizia la caccia al nuovo allenatore del Napoli. Tanti i nomi in lizza ma il 29 maggio il patron azzurro annuncia Luciano Spalletti. E’ lui il nuovo tecnico del Napoli, l’uomo chiamato ad essere il successore di Gattuso.