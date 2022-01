2021, OTTOBRE AZZURRO - Stop a Roma, ma continua la marcia trionfale in campionato

Continuiamo a ripercorrere mese per mese quello che è stato il 2021 azzurro.

Anche nel mese di ottobre il Napoli di Luciano Spalletti non conosce altro risultato se non la vittoria. Continua la marcia incredibile di vittorie proseguita dalla vittoria a Firenze, in casa con il Torino e in Europa League sul Legia Varsavia.

Il Napoli è al comando della classifica a +2 sul Milan secondo, +7 sull’Inter e addirittura +10 sulla Juventus. Il 24 ottobre arriva il primo pareggio in campionato: 0-0 contro la Roma all’Olimpico, vittoria del Milan e aggancio in vetta dei rossoneri.

Dopo 8 vittorie consecutive, un pareggio contro i giallorossi non viene accolto male tant’è che già dalla partita successiva il Napoli riprende a vincere. 3-0 in casa con il Bologna, 1-0 a Salerno nel derby campano e vittoria esterna in Polonia in Europa League contro il Legia Varsavia.