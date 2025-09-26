4 clean sheet di fila, primo per contrasti e non solo: i punti di forza del Milan

vedi letture

Milan-Napoli è il match di cartello della quinta giornata di campionato. La partita tra la prima e la terza della classe, tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte, i due allenatori più vincenti del nostro calcio. La sfida tra i campioni d'Italia e una squadra in grande crescita, come sottolinea oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno:

"Il Milan è una squadra in crescita; ha trovato una sua fisionomia sia negli equilibri difensivi che in quelli offensivi. Non subisce gol da quattro gare consecutive, primeggia nella classifica dei contrasti riusciti ed è seconda dietro l’Inter per i palloni toccati nell’area avversaria. Si è sbloccato Gimenez in Coppa Italia".