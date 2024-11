6 squadre in 2 punti dopo le prime 12 giornate: in Serie A non era mai accaduto!

Per la prima volta dalla stagione 1994-95, anno in cui venne introdotto il sistema dei tre punti a vittoria, si registra un evento unico nella storia della Serie A: alla dodicesima giornata del campionato, le prime sei squadre sono racchiuse in un margine di soli due punti. È un dato che testimonia una stagione straordinariamente equilibrata e competitiva, dove la lotta per la vetta e le posizioni europee non ha un chiaro padrone.

Un margine così ristretto di punti tra le prime sei squadre è un fatto raro, che si verifica in un contesto in cui i tradizionali dominatori del campionato (Juventus, Inter e Milan) sono stati affiancati da squadre emergenti o in ripresa (Fiorentina, Lazio, Atalanta e Napoli). Questo equilibrio riflette l’elevato livello delle squadre coinvolte, la variabilità dei risultati, e un’annata in cui ogni partita sembra più incerta e combattuta del solito. Il Napoli guida davanti a tutti con un margine di 1 punto su Atalanta, Fiorentina, Lazio ed Inter e poi segue la Juventus a 2 punti: la corsa al vertice si fa quindi estremamente serrata e aumenta la suspense per il prosieguo della stagione. Con squadre di vertice così vicine, le prossime giornate potrebbero rivelarsi decisive per chi saprà approfittare di eventuali passi falsi delle avversarie.