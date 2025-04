A cena per il patto Scudetto: il Napoli non ha più margine d'errore

E' la fase cruciale del campionato. Dopo la vittoria con l'Empoli, subito tutti in campo a Castel Volturno per la ripresa verso la sfida di sabato a Monza. Poi, di nuovo insieme sotto lo sguardo di Edo De Laurentiis e Conte con il suo staff, a cena nel solito ristorante tra i Camaldoli e Chiaiano per cementare il patto Scudetto ed alimentare l'entusiasmo che dovrà accompagnare il Napoli in queste sei sfide finali in cui non avrà margine d'errore.

Canti con ospiti musicali e siparietti con i comici di Made in Sud, le immagini già virali sui social per coinvolgere evidentemente anche i tifosi, per cancellare le ultime scorie negative per l'andamento lento dell'ultimo periodo che dovrà essere definitivamente accantonato per avere una possibilità di sopravanzare l'Inter, in campo a Bologna dopo le fatiche Champions e stavolta dopo la gara del Napoli a Monza. In caso di vittoria, quindi, un aggancio momentaneo per testare la tenuta nerazzurra e proseguire a tutti gli effetti quella "guerra di nervi" raccontata anche da Conte in conferenza prima della sfida all'Empoli.