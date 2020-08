Addio Callejon, il retroscena di Sky - Maglia in regalo con dedica per i compagni

Quella contro il Barcellona potrebbe essere l'ultima partita di Josè Callejon. Lo spagnolo, dunque, potrebbe chiudere proprio contro la squadra catalana il lungo ciclo all'ombra del Vesuvio, e cosi sono diversi i momenti toccanti che l'ex Real Madrid sta vivendo in questi giorni. Come riportato da Francesco Modugno ai microfoni di Sky Sport, Callejon oggi ha regalato a tutti i suoi compagni di squadra la propria maglia con una dedica, la maglia in una teca, regalando un momento di grande commozione.