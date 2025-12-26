Adeyemi-Borussia, siamo ai titoli di coda: fissato prezzo per la cessione

Il rapporto tra Karim Adeyemi e il Borussia Dortmund sembra ormai giunto al capolinea. L’attaccante classe 2002, che in Bundesliga ha collezionato 4 gol in 15 presenze, è stato ufficialmente messo sul mercato e il club giallonero non si opporrà a una sua cessione già nella sessione di gennaio, anche a causa di un clima interno diventato difficile da gestire.

Alla base della possibile separazione ci sarebbero diversi fattori. Secondo la stampa tedesca, a pesare sarebbero sia motivazioni personali, legate al desiderio del giocatore e della sua compagna di trasferirsi in una grande metropoli europea, sia i rapporti tesi con l’allenatore Niko Kovac, che avrebbero accelerato la decisione del club. Nonostante ciò, il Borussia Dortmund non intende fare sconti: come riportato dalla Bild, la valutazione di Adeyemi si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra importante, che rende l’operazione tutt’altro che semplice, ma che non ha spento l’interesse di alcuni top club. In particolare Manchester United e Barcellona avrebbero già avviato i primi sondaggi, anche se per i blaugrana l’ostacolo principale resta la delicata situazione finanziaria, che complica un investimento di questa portata.