Che attesa a Cremona per la sfida al Napoli: lo stadio Zini è sold out
Grande attesa a Cremona per la sfida contro il Napoli, in programma domenica 28 dicembre alle ore 15 allo stadio Zini, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. L’impianto grigiorosso sarà completamente sold out, un risultato ampiamente prevedibile vista la presenza dei campioni d’Italia in carica, reduci anche dal recente trionfo in Supercoppa Italiana. A rendere l’atmosfera ancora più speciale contribuirà anche la presenza dei tifosi azzurri: la trasferta, infatti, è stata aperta non solo ai residenti fuori regione, ma anche ai sostenitori del Napoli residenti in Campania.
