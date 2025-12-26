Mediaset dà i voti al mercato estivo: “4,5 a Lucca! Lang-Beukema insufficienti e 5 promossi”

A quasi cinque mesi dall’inizio della stagione e con il giro di boa ormai vicino, la redazione di Sport Mediaset ha tracciato un primo bilancio sul mercato estivo delle big, soffermandosi anche sugli innesti del Napoli. Il giudizio complessivo è piuttosto variegato: una bocciatura netta, alcune insufficienze e diverse promozioni.

Lucca 4,5: sicuramente per il rapporto investimento/prestazioni una delle più grandi delusioni del mercato del Napoli. L'ex Udinese ha messo insieme 18 presenze in tutte le competizioni con un solo gol. Dire che abbia deluso è un eufemismo tanto che, con il ritorno di Lukaku, la sua partenza a gennaio è quasi scontata. Ha mercato, e questo è un bene, sia in Italia che all'estero.

Beukema 5,5: con Rrahmani e Buongiorno era destinato a un ruolo di secondo piano. Le assenze dell'uno e dell'altro lo hanno invece spesso catapultato in campo con risultati alterni. A volte molto bene, altre meno sul pezzo. Per lui 15 presenze e un gol: non promosso, ma nemmeno bocciato del tutto.

Lang 5: ci si aspettava molto, perché le sue qualità sono indubbie. Invece Lang si sta facendo vedere solamente ora, complici le molteplici assenze nel centrocampo di Conte che hanno allargato la sua possibilità di trovare spazi. Fin qui 20 presenze ma per un totale di appena 709 minuti e un gol contro l'Atalanta. La prima parte della stagione è stata pessima, ora sembra in leggera crescita.

Marianucci ingiudicabile per lo scarso minutaggio, mentre sono 5 gli acquisti promossi: De Bruyne 6,5, 7 a Milinkovic-Savic e Hojlund, 6 ad Elmas e Gutierrez.