Ag4in sbanca al botteghino e ora arriva in tv: la cifra incassata da ADL

Dal trionfo sul campo a quello nelle sale cinematografiche. Ag4in, il docufilm che racconta la cavalcata del Napoli verso lo il quarto Scudetto, si è rivelato un successo straordinario. L’opera, riferisce Il Mattino, ha infatti fatto registrare l’incasso più alto della stagione per un documentario nel circuito nazionale, raggiungendo quota 1,3 milioni di euro.

Un risultato che conferma l’entusiasmo ancora vivo attorno all’impresa azzurra e premia la produzione firmata Aurelio De Laurentiis. E ora il viaggio di Ag4in prosegue sul piccolo schermo: da sabato 22 il film sarà disponibile su Sky e in streaming su Now, pronto a far rivivere a tutti i tifosi - e non solo - le emozioni di un anno indimenticabile.