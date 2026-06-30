Allegri-Napoli, presentazione a Dimaro? Spunta una possibile data

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Napoli, Allegri verso l'annuncio: presentazione ufficiale prevista il 18 luglio a Dimaro.

Il Napoli si prepara ad aprire ufficialmente l'era di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il club azzurro dovrebbe annunciare la nomina del tecnico livornese tra oggi e domani, mettendo così fine all'attesa che accompagna ormai da giorni il cambio in panchina.

Presentazione fissata a Dimaro il 18 luglio

Dopo l'annuncio ufficiale, il passo successivo sarà la presentazione alla stampa e ai tifosi. Sempre secondo la Repubblica, Allegri sarà presentato ufficialmente il 18 luglio a Dimaro, sede del ritiro estivo del Napoli. Sarà il primo appuntamento pubblico del nuovo allenatore azzurro, che inaugurerà così la sua avventura alla guida dei campioni d'Italia.