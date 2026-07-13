Radio TN Allegri raggiunge ADL e Manna in hotel in centro città: comincia il summit

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lunedì 13 luglio 2026, 18:45 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Dopo l'arrivo in città e la visita a Castel Volturno, il nuovo tecnico ha raggiunto l'hotel dove si trovano presidente e direttore sportivo.