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Allegri raggiunge ADL e Manna in hotel in centro città: comincia il summit

Allegri raggiunge ADL e Manna in hotel in centro città: comincia il summitTuttoNapoli.net
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lunedì 13 luglio 2026, 18:45Notizie
di Pierpaolo Matrone
Dopo l'arrivo in città e la visita a Castel Volturno, il nuovo tecnico ha raggiunto l'hotel dove si trovano presidente e direttore sportivo.

Prosegue la prima giornata napoletana di Massimiliano Allegri. Dopo l'atterraggio a Capodichino e la visita al Training Center di Castel Volturno, il nuovo allenatore del Napoli ha raggiunto nel tardo pomeriggio il Grand Hotel Parker's, come raccolto dall'inviato di Radio Tutto Napoli, dove è in programma un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna.

L'arrivo di Allegri in hotel

Allegri è arrivato all'hotel di Corso Vittorio Emanuele intorno alle 18:15, raggiungendo De Laurentiis, presente già dalla giornata di ieri. All'esterno dell'albergo erano presenti anche alcuni tifosi azzurri, accorsi per salutare il nuovo allenatore.