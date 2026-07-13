Amichevoli Napoli a Dimaro e Castel di Sangro: ecco dove vederle in tv
Il Napoli affronterà Arezzo, Carrarese, Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco durante i due ritiri estivi. Le partite saranno visibili in Pay per View.
Il Napoli è pronto a inaugurare la stagione 2026/27 con il tradizionale doppio ritiro estivo agli ordini di Massimiliano Allegri. Gli azzurri lavoreranno a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio, prima di trasferirsi a Castel di Sangro, dove resteranno dal 30 luglio al 13 agosto. Nel corso della preparazione sono in programma cinque amichevoli.
Il programma delle amichevoli estive del Napoli
Durante il ritiro in Trentino il Napoli sfiderà l'Arezzo il 22 luglio e la Carrarese il 26 luglio. Successivamente, a Castel di Sangro, sono previsti altri tre test internazionali: il 5 agosto contro l'Osasuna, l'8 agosto contro il Celta Vigo e il 12 agosto contro l'Aris Salonicco. Tutte le gare saranno trasmesse in pay per view su DAZN, Sky Primafila e OneFootball.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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