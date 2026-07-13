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Cena Allegri-Napoli, termina l'incontro: il mister scatta foto con i tifosi

Cena Allegri-Napoli, termina l'incontro: il mister scatta foto con i tifosi
lunedì 13 luglio 2026, 23:20Notizie
di Davide Baratto
Massimiliano Allegri a cena con la dirigenza del Napoli: presenti Aurelio De Laurentiis, Manna, Chiavelli. Il tecnico si ferma con i tifosi all'uscita

Termina la cena di Massimiliano Allegri con la dirigenza del Napoli. Hanno preso parte all'incontro il presidente Aurelio De Laurentiis, suo figlio Edoardo, il direttore sportivo Giovanni Manna, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli, il direttore generale Tommaso Bianchini, il capo area comunicazione Nicola Lombardo, l'avvocato Giulio Mastropasqua del team legale della SSC Napoli, il dirigente Fabrizio Versiero, il procuratore dell'allenatore livornese Giovanni Branchini.

All'uscita, Allegri si è fermato a scattare alcune foto con i tifosi. Di seguito il video.