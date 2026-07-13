Europei U19, il 2008 Natali inserito nella top 11 del torneo

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Si è concluso sabato l'Europeo Under 19 con la vittoria della Spagna in finale per 2-0 contro la Germania. Oggi, l'UEFA ha pubblicato la squadra dei migliori giocatori del torneo, stilata dal gruppo di osservatori tecnici: nella top 11 c'è un solo italiano ed è il classe 2008 Andrea Natali. Il giovane difensore è anche un obiettivo di mercato del Napoli. Di seguito la formazione completa.