Europei U19, il 2008 Natali inserito nella top 11 del torneo
Si è concluso sabato l'Europeo Under 19 con la vittoria della Spagna in finale per 2-0 contro la Germania. Oggi, l'UEFA ha pubblicato la squadra dei migliori giocatori del torneo, stilata dal gruppo di osservatori tecnici: nella top 11 c'è un solo italiano ed è il classe 2008 Andrea Natali. Il giovane difensore è anche un obiettivo di mercato del Napoli. Di seguito la formazione completa.
The UEFA Technical Observer Group have confirmed the #U19EURO Team of the Tournament ✅— UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) July 13, 2026
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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