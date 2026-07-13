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Cena Napoli, Allegri e De Laurentiis lasciano il ristorante

Cena Napoli, Allegri e De Laurentiis lasciano il ristorante
lunedì 13 luglio 2026, 23:30Notizie
di Davide Baratto

Si è conclusa la cena al ristorante Coco Loco di Chiaia tra la dirigenza del Napoli ed il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il quale ha lasciato da pochi minuti il luogo dell'incontro insieme al presidente Aurelio De Laurentiis.

Di seguito il video.