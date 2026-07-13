CT Italia, nome a sorpresa: salgono le quotazioni di Pirlo

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Andrea Pirlo guadagna terreno nella corsa alla panchina dell'Italia: in calo Antonio Conte e Mancini, resta sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola

Andrea Pirlo prende quota nella corsa alla panchina della Nazionale italiana. Come riporta TMW, l'ex centrocampista rappresenta la candidatura che ha registrato la crescita più significativa nelle ultime ore per il ruolo di commissario tecnico. La decisione spetterà a Paolo Maldini e Leonardo, scelti da Giovanni Malagò rispettivamente come direttore tecnico e advisor della Nazionale. Il primo dossier sul tavolo della nuova dirigenza riguarda proprio la nomina del ct, attesa entro il fine settimana.

Si allontanano Conte e Mancini

Perdono invece consistenza le ipotesi che portano ad Antonio Conte e Roberto Mancini. Pirlo, già aprezzato da Maldini ai tempi del Milan, viene considerato un profilo funzionale al nuovo progetto azzurro, orientato a un modello organizzativo sempre più simile a quello di un club. Inoltre, per quanto riguarda l'ex allenatore del Napoli, peserebbero i costi elevati. Sullo sfondo resta infine la suggestione Pep Guardiola, operazione che al momento appare estremamente complicata soprattutto sotto il profilo economico.