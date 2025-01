Altro clean sheet per il Napoli e record: è il 12esimo in 20 gare

vedi letture

Altro clean sheet per il Napoli di Conte, che batte 2-0 il Verona al Maradona. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in 12 delle prime 20 gare stagionali in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 1981/82. A riportare il dato statistico su X è Opta.