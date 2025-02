Foto Altro vergognoso adesivo a Como: "Ha potenziale ma non si applica, forza Vesuvio"

Nonostante la volontà del Como di promuovere un clima di ospitalità in vista della sfida contro il Napoli, in città sono comparsi adesivi dal contenuto decisamente ostile nei confronti dei tifosi partenopei. Come riportato da La Provincia di Como, l’iniziativa del club lombardo di offrire una birra ai sostenitori azzurri – un gesto nato per ricambiare l’accoglienza ricevuta all’andata – non è stata accolta positivamente da tutti. Alcuni tifosi locali, infatti, hanno affisso messaggi provocatori nei pressi dello stadio Sinigaglia.

Tra questi, spiccano scritte come “Pulcinella not welcome” e un altro adesivo dal contenuto ancor più grave: “Ha potenziale, ma non si applica: forza Vesuvio”, un chiaro riferimento di cattivo gusto alla tragedia naturale legata al vulcano. Una situazione che stride con lo spirito sportivo che il Como voleva trasmettere con la sua iniziativa. Resta da capire se il club prenderà provvedimenti contro questi episodi in vista della gara.