Oriali torna in Nazionale: l'ex azzurro non sarà solo team manager, i dettagli

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Lele Oriali è destinato a rientrare nello staff dell'Italia. Resta invece ancora da definire il nuovo capo delegazione dopo l'addio di Buffon.

La nuova Nazionale italiana di Roberto Mancini prende forma anche fuori dal campo. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, Gabriele Oriali è destinato a tornare nello staff azzurro al fianco del commissario tecnico, con un ruolo che potrebbe essere ancora più importante rispetto a quello di semplice team manager. Restano invece da sciogliere gli ultimi nodi relativi alla figura del nuovo capo delegazione, dopo le dimissioni di Gianluigi Buffon.

Ranieri resta un'opzione, ma Oriali può avere un ruolo chiave

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò avrebbe voluto affidare il ruolo di capo delegazione a Gianfranco Zola, che però ha preferito concentrarsi sul progetto dedicato ai giovani. Tra le possibili soluzioni resta quella di Claudio Ranieri, già presidente del Club Italia, ma il quotidiano sottolinea come l'ipotesi più concreta sia il ritorno di Oriali, destinato ad affiancare nuovamente Mancini. Finora si era parlato di un incarico da team manager, ma l'ex centrocampista potrebbe assumere responsabilità ancora maggiori nel nuovo corso azzurro, che debutterà in Nations League il prossimo 25 settembre contro il Belgio.