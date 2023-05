Anche Mertens vince il suo scudetto: il Galatasaray è campione di Turchia!

Il Galatasaray è campione di Turchia per la 23esima volta nella storia.

Il Galatasaray è campione di Turchia per la 23esima volta nella storia. La squadra in cui militano Mertens, Icardi e Zaniolo ha conquistato il titolo con due turni di anticipo grazie alla splendida vittoria sul campo dell'Ankaragucu: finisce 1-4, con doppietta dell'ex capitano dell'Inter, grande protagonista nel finale di stagione. Inutile il successo del Fenerbahce sull'Antalyaspor: il Galatasaray non potrà più essere raggiunto perché all'ultima giornata dovrà affrontare l'Hatayspor, squadra ritirata dal campionato (sarà 3-0 a tavolino). Vince anche l'Adana Demirspor di Montella, così come Trabzonspor e Karagumruk.

Martedì 30 maggio

Alanyaspor - Kasimpasa 1-3

Ankaragucu - Galatasaray 1-4

Fenerbahçe - Antalyaspor 2-0

Giresunspor - Trabzonspor 2-4

Istanbulspor - Adana Demirspor 0-2

Karagumruk - Kayserispor 2-0

Sivasspor - Konyaspor 1-0

Classifica

Galatasaray 82

Fenerbahçe 77

Besiktas 74

Adana Demirspor 66

Basaksehir 56

Trabzonspor 54

Konyaspor 49

Kayserispor 49

Karagumruk 47

Kasimpasa 43

Alanyaspor 41

Sivasspor 37

Ankaragucu 39

Antalyaspor 38

Istanbulspor 35

Giresunspor 34

Umraniyespor 30

Gaziantep 25*

Hatayspor 23*

*Gaziantep e Hatayspor si sono ritirate dal campionato

Marcatori

29 reti: Valencia (Fenerbahçe)

21 reti: Icardi (Galatasaray)

20 reti: Borini e Diagne (Karagumruk)

17 reti: Nayir (Umraniyespor)

15 reti: Wright (Antalyaspor)

14 reti: Tosun (Besiktas)