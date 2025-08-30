Anguissa fa esplodere il Maradona! Il muro del Cagliari crolla al 95'!

Il Napoli abbatte il muro del Cagliari al 95' con Frank Zambo Anguissa! Sull'ultima azione disperata: cross basso chirurgico di Buongiorno, trovato Anguissa a centro area che apre il piattone e imbuca Caprile.

