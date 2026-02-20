Futuro Conte, Sky: ad oggi due verità banali e un dubbio, la situazione

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Giochiamo d'Anticipo', trasmissione in onda su Televomero: "Futuro di Conte? Ci sono due verità e una che non abbiamo, due verità banali. La prima è che nelle parole di Conte c'è sempre del futuro, i suoi discorsi sono sempre coniugati al futuro.

La seconda è che c'è un altro anno di contratto a cifre serie, di quelle da un mercato non ampio come prospettive. La terza che non abbiamo è: sarà il prossimo allenatore del Napoli? Non lo sappiamo. Giovane e Alisson? Per me Manna ha fatto due grandi operazioni, due operazioni da Napoli".