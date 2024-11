Atalanta, Gasperini recupera un pezzo per la gara col Napoli: oggi è rientrato in gruppo

Atalanta in campo a Zingonia dopo il successo sul Monza ed in vista dell'importantissima sfida contro il Napoli capolista al Maradona. A due giorni dal match, Gian Piero Gasperini ha riaccolto in gruppo Marco Brescianini, centrocampista che ha quindi recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane.

Per quanto riguarda Gianluca Scamacca servirà ovviamente ancora molto tempo, col centravanti che anche oggi ha svolto le terapie previste dal suo programma riabilitativo dopo l'operazione per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio. Lavoro individuale sul campo invece per Giorgio Scalvini, col difensore che è vicino al rientro: salvo complicazioni, il giocatore dovrebbe rientrare a lavorare in gruppo dopo la sosta per le Nazionali di metà novembre. Nella giornata di domani l'Atalanta si allenerà nel primo pomeriggio per la rifinitura, quindi la partenza in direzione Napoli.