Avv. Grimaldi e Bacconi inviano alle istituzioni proposta per chiarire step on foot e incoerenze Var

vedi letture

L’avvocato Erich Grimaldi e il match analyst e opinionista tv Adriano Bacconi hanno trasmesso a Lega Serie A, FIGC e AIA una proposta tecnica mirata a rendere più uniforme e prevedibile la valutazione dei contatti sul piede dell’avversario, i cosiddetti step on foot. Il documento introduce un criterio interpretativo basato sul momento del contatto e sull’effetto inerziale del movimento, con particolare attenzione ai casi in cui il contatto avviene dopo la giocata e non produce alcun impatto funzionale sulla seconda azione utile.

La proposta chiarisce che un contatto successivo, se privo di incidenza reale e generato dalla naturale prosecuzione del gesto tecnico, non può essere trasformato in un fallo da rigore solo perché il replay ne amplifica la percezione. Resta comunque invariato il principio secondo cui lo step on foot è sempre punibile quando presenta pericolosità o intenzionalità, anche se avviene dopo la giocata. L’obiettivo è riportare la valutazione arbitrale a un criterio di sostanza, distinguendo i falli che condizionano davvero l’azione da quelli che appartengono alla fisiologia del gioco.

Adriano Bacconi evidenzia che la chiave è valutare l’impatto funzionale del contatto e non la sua mera evidenza visiva, perché il calcio va interpretato nella sua continuità dinamica e non cristallizzato in un fermo immagine che altera il significato tecnico dell’episodio.

Erich Grimaldi sottolinea che una maggiore coerenza nelle decisioni arbitrali rafforza la credibilità del campionato e migliora la percezione del prodotto calcio, oggi fortemente legato alla trasparenza e alla qualità delle valutazioni tecniche.