Baldini, altra vittoria: dopo il Lussemburgo, l’Italia batte di misura anche la Grecia

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Italia, seconda vittoria per la squadra del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini: la Grecia ko grazie al gol di Pio Esposito

L’Italia di Silvio Baldini chiude nel migliore dei modi il proprio ciclo di amichevoli di fine stagione, conquistando la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta contro il Lussemburgo. A Creta gli azzurri superano la Grecia per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito, ancora decisivo dopo appena 18 minuti di gioco. L’avvio della Nazionale è convincente: già al 4’ Ekhator crea i primi problemi alla difesa ellenica e, pochi minuti più tardi, è proprio l’attaccante del Genoa a servire l’assist per il centravanti dell’Inter. Pio Esposito controlla il pallone in area e conclude con precisione sul palo più lontano, battendo Vlachodimos e firmando la rete che indirizza la partita. Dopo il vantaggio, l’Italia gestisce il possesso e il ritmo della gara, concedendo pochissimo a una Grecia che fatica a impensierire Gianluigi Donnarumma.

Grecia-Italia, espulsione di Reggiani e finale di sofferenza

Nella ripresa l’Italia torna in campo con grande determinazione e sfiora subito il raddoppio: dopo pochi secondi Fini cambia gioco per Koleosho, che da posizione favorevole colpisce una clamorosa traversa. Con il passare dei minuti le occasioni diminuiscono, ma resta alta l’intensità della squadra di Baldini. Al 68’, però, arriva l’episodio che cambia l’inerzia della sfida: Reggiani, entrato da poco, trattiene Douvikas e viene espulso, lasciando gli azzurri in inferiorità numerica. La Grecia aumenta il possesso del pallone senza però creare grandi pericoli fino all’84’, quando Zafeiris centra il palo della porta difesa da Donnarumma. Sul capovolgimento di fronte è Favasuli a riportare l’Italia in attacco, mentre il capitano azzurro si rende protagonista con interventi decisivi per difendere il vantaggio. Nel finale prevalgono tensione e confusione, ma gli azzurri resistono e portano a casa il secondo successo in altrettante partite.