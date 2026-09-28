Belgio beffato nel finale, vince 1-0 la Francia: 63' di buon livello per De Bruyne
Il Belgio cade nel finale contro la Francia nella seconda giornata dei gironi di Nations League. Gara equilibrata nel primo tempo, chiuso sullo 0-0, poi nella ripresa i ragazzi di Zidane aumentano i giri del motore e prendono progressivamente il controllo del match. I numeri confermano la superiorità degli ospiti: 65% di possesso palla, 18 tiri contro 12 e 7 conclusioni nello specchio contro 2. La formazione di Van Bommel resiste fino all’88’, quando arriva la beffa: Michael Olise trova il gol decisivo dopo un perfetto coast to coast e firma l’1-0 definitivo.
Belgio-Francia 0-1, 63 minuti di buon livello per Kevin De Bruyne
Buona prova per Kevin De Bruyne, rimasto in campo per 63 minuti prima di lasciare spazio a Vanaken. Il centrocampista del Napoli ha provato a dare qualità alla manovra belga, risultando tra i più coinvolti nella costruzione offensiva della squadra, ma senza riuscire a trovare la giocata decisiva. Per i diavoli rossi arriva così una sconfitta beffarda nel finale, dopo una gara rimasta in equilibrio fino agli ultimi minuti.
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