Belgio beffato nel finale, vince 1-0 la Francia: 63' di buon livello per De Bruyne

Belgio beffato nel finale, vince 1-0 la Francia: 63' di buon livello per De BruyneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:45Notizie
di Davide Baratto
Nations League, il Belgio cede 1-0 alla Francia con un gol nel finale: buona prova di De Bruyne, rimasto in campo per 63 minuti

Il Belgio cade nel finale contro la Francia nella seconda giornata dei gironi di Nations League. Gara equilibrata nel primo tempo, chiuso sullo 0-0, poi nella ripresa i ragazzi di Zidane aumentano i giri del motore e prendono progressivamente il controllo del match. I numeri confermano la superiorità degli ospiti: 65% di possesso palla, 18 tiri contro 12 e 7 conclusioni nello specchio contro 2. La formazione di Van Bommel resiste fino all’88’, quando arriva la beffa: Michael Olise trova il gol decisivo dopo un perfetto coast to coast e firma l’1-0 definitivo.

Belgio-Francia 0-1, 63 minuti di buon livello per Kevin De Bruyne

Buona prova per Kevin De Bruyne, rimasto in campo per 63 minuti prima di lasciare spazio a Vanaken. Il centrocampista del Napoli ha provato a dare qualità alla manovra belga, risultando tra i più coinvolti nella costruzione offensiva della squadra, ma senza riuscire a trovare la giocata decisiva. Per i diavoli rossi arriva così una sconfitta beffarda nel finale, dopo una gara rimasta in equilibrio fino agli ultimi minuti.