Nations League, le formazioni ufficiali delle 5 partite di stasera
Serata di Nations League con cinque partite in programma alle ore 20:45. Nel Gruppo A spazio a Turchia-Italia e Belgio-Francia, mentre nel Gruppo B si giocano Irlanda del Nord-Ungheria, Romania-Bosnia-Erzegovina e Svezia-Polonia. Di seguito le formazioni ufficiali di tutte le gare.
Gruppo A
TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Guler, Uzun; B. A. Yilmaz. CT: Montella
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Raspadori, F. P. Esposito, Se. Esposito. CT: Mancini
BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Lavia, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. CT: Van Bommel
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf; Akliouche, Camavinga, Da Cunha; Doue, Lepaul, Barcola. CT: Zidane
Gruppo B
IRLANDA DEL NORD (4-3-3): P. Charles; Hume, Atcheson, McConville, Brown; Galbraith, S. Charles, Devenny; Kelly, Donley, Price.
UNGHERIA (4-3-2-1): Tóth; Kerkez, Csinger, Orbán, Bolla; Schäfer, Csongvai, Szűcs; Szoboszlai, Jurek; Lukács.
ROMANIA (4-4-2): Radu; Coubis, Burca, Ilie, Eissat; Olaru, Dragomir, Screciu, Stanciu; Birligea, Mihaila.
BOSNIA-ERZEGOVINA (4-3-3): Zlomislic; Kolasinac, Muharemovic, Katic, Memic; Gigovic, Mahmic, Basic; Alajbegovic, Tabakovic, Bajraktarevic.
SVEZIA (4-4-2): Johansson; Svensson, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson; Walemark, Bergvall, Ayari, Zeneli; Nygren, Gyökeres.
POLONIA (4-4-1-1): Bulka; Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Zalewski, Zielinski, Nowak, Puchacz; Szymanski; Zukowski.
Serie A Enilive 2026-2027
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