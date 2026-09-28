Belgio-Francia, formazioni ufficiali: De Bruyne dal 1', le scelte di Van Bommel e Zidane
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Belgio-Francia, sfida valida per il secondo turno dei gironi di Nations League. Nei padroni di casa, Mark Van Bommel conferma il 4-2-3-1 con Kevin De Bruyne a dirigere la trequarti, insieme a Moreira e Godts con De Ketelaere da centravanti. Negli ospiti, Zinedine Zidane lancia Lepaul al posto dell'infortunato Mbappé, in tandem con Barcola e Doue. Sorpresa in difesa: da terzino sinistro c'è Diouf dell'Inter.
Le formazioni ufficiali di Belgio-Francia
BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Lavia, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere.
Commissario tecnico: Mark Van Bommel
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf; Akliouche, Camavinga, Da Cunha; Doue, Lepaul, Barcola.
Commissario tecnico: Zinedine Zidane
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