Kvaratskhelia, si complica il girone: la Georgia non va oltre lo 0-0 con l'Ucraina
La Georgia non va oltre lo 0-0 contro l’Ucraina nella seconda giornata del girone di Nations League e complica il proprio cammino nel Gruppo 2 della Lega B. Gara bloccata e povera di occasioni decisive, con gli ucraini che resistono fino al triplice fischio nonostante diversi cambi nella ripresa. Per la selezione di Khvicha Kvaratskhelia arriva così il primo punto nel girone: l'ex Napoli e stella del PSG non è riuscito ad incidere sul risultato, dopo la sconfitta all’esordio con annesso rigore sbagliato. Servirà un successo nel prossimo match con l'Ungheria per sperare nella qualificazione.
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