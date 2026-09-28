Nations League: ko la Polonia di Zielinski, goleada Bosnia in Romania. Tutti i risultati

Nations League, seconda giornata: ko la Polonia di Zielinski, Bosnia a valanga in Romania e successi anche per Italia, Francia e Svezia

Alla seconda giornata dei gironi di Nations League, l’Italia reagisce dopo il ko all’esordio e travolge 4-1 la Turchia. Nel Gruppo A sorride anche la Francia, che passa 1-0 sul campo del Belgio con un gol nel finale. In League B, pareggio a reti bianche tra Georgia e Ucraina e tra Irlanda del Nord e Ungheria, mentre la Bosnia-Erzegovina vince 4-2 in Romania e la Svezia supera 3-1 la Polonia. In League C, successo del Montenegro per 3-2 sull’Armenia, mentre Lettonia-Cipro termina 0-0.

Nations League, i risultati di lunedì 28 settembre

Belgio-Francia 0-1

Turchia-Italia 1-4

Georgia-Ucraina 0-0

Irlanda del Nord-Ungheria 0-0

Romania-Bosnia-Erzegovina 2-4

Svezia-Polonia 3-1

Armenia-Montenegro 2-3

Lettonia-Cipro 0-0