Nations League: ko la Polonia di Zielinski, goleada Bosnia in Romania. Tutti i risultati
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Nations League, seconda giornata: ko la Polonia di Zielinski, Bosnia a valanga in Romania e successi anche per Italia, Francia e Svezia
Alla seconda giornata dei gironi di Nations League, l’Italia reagisce dopo il ko all’esordio e travolge 4-1 la Turchia. Nel Gruppo A sorride anche la Francia, che passa 1-0 sul campo del Belgio con un gol nel finale. In League B, pareggio a reti bianche tra Georgia e Ucraina e tra Irlanda del Nord e Ungheria, mentre la Bosnia-Erzegovina vince 4-2 in Romania e la Svezia supera 3-1 la Polonia. In League C, successo del Montenegro per 3-2 sull’Armenia, mentre Lettonia-Cipro termina 0-0.
Nations League, i risultati di lunedì 28 settembre
Belgio-Francia 0-1
Turchia-Italia 1-4
Georgia-Ucraina 0-0
Irlanda del Nord-Ungheria 0-0
Romania-Bosnia-Erzegovina 2-4
Svezia-Polonia 3-1
Armenia-Montenegro 2-3
Lettonia-Cipro 0-0
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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