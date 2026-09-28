Gli ingaggi del Napoli, calciatore per calciatore: dai 6mln di KDB ai 200mila di Favasuli
Nonostante un calciomercato estivo bloccato e decisamente passivo, il Napoli resta una delle società con il monte ingaggi più elevato dell'intera Serie A. Secondo l'approfondimento pubblicato da TuttoMercatoWeb.com, gli azzurri occupano il terzo posto nella graduatoria degli stipendi della stagione 2026/27, alle spalle di Juventus e Inter e di poco davanti al Milan. Un dato che conferma il peso economico raggiunto dal club di Aurelio De Laurentiis, ormai stabilmente tra le realtà di vertice del calcio italiano.
De Bruyne e Hojlund davanti a tutti, poi Di Lorenzo e Politano
Guardando ai singoli stipendi, in cima alla classifica del Napoli ci sono i due calciatori dal profilo maggiormente internazionale: Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund, entrambi con una lunga esperienza in Premier League. Il quotidiano sottolinea anche come i due siano stati indicati, in momenti diversi, tra i presunti "problemi" della squadra: il belga nella scorsa stagione e il danese in questo avvio. Alle loro spalle si collocano Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, due dei principali senatori dello spogliatoio azzurro. Entrambi percepiscono un ingaggio superiore anche a quello di Scott McTominay, altro elemento centrale nel progetto tecnico del Napoli.
Kevin DE BRUYNE - 11,11 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2027
Rasmus HOJLUND - 9,26 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2030
Giovanni DI LORENZO - 6,48 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2030
Matteo POLITANO - 6,48 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2028
Scott MCTOMINAY - 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2028
David NERES - 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2028
Benoît BADIASHILE - 5,19 milioni di € lordi (2,8 netti) fino al 2027
Alessandro BUONGIORNO - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2029
Alex MERET - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2027
Noa LANG - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030
Vanja MILINKOVIC-SAVIC - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030
Lorenzo LUCCA - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2030
Leonardo SPINAZZOLA - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028
Stanislav LOBOTKA - 3,59 milioni di € lordi (2,8 netti) fino al 2027
André ZAMBO ANGUISSA - 3,46 milioni di € lordi (2,7 netti) fino al 2027
Antonio VERGARA - 3,33 milioni di € lordi (1,8 netti) fino al 2031
Billy GILMOUR - 3,33 milioni di € lordi (1,8 netti) fino al 2029
Sam BEUKEMA - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030
Amir RRAHMANI - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2027
Mathías OLIVERA - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2030
GIOVANE - 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2030
Rafa MARIN - 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2029
Alisson SANTOS - 1,85 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2030
Luca MARIANUCCI - 1,85 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2030
Nikita CONTINI - 1,11 milioni di € lordi (600mila netti) fino al 2031
Costantino FAVASULI - 370mila € lordi (200mila netti) fino al 2027
TOTALE - 113,09 milioni di € lordi (65,50 milioni di € netti)
*dati a fonte Capology.com
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