Gli ingaggi del Napoli, calciatore per calciatore: dai 6mln di KDB ai 200mila di Favasuli

Il Napoli occupa il terzo posto nella classifica dei monte ingaggi della Serie A 2026/27, precedendo di poco il Milan.

Nonostante un calciomercato estivo bloccato e decisamente passivo, il Napoli resta una delle società con il monte ingaggi più elevato dell'intera Serie A. Secondo l'approfondimento pubblicato da TuttoMercatoWeb.com, gli azzurri occupano il terzo posto nella graduatoria degli stipendi della stagione 2026/27, alle spalle di Juventus e Inter e di poco davanti al Milan. Un dato che conferma il peso economico raggiunto dal club di Aurelio De Laurentiis, ormai stabilmente tra le realtà di vertice del calcio italiano.

De Bruyne e Hojlund davanti a tutti, poi Di Lorenzo e Politano

Guardando ai singoli stipendi, in cima alla classifica del Napoli ci sono i due calciatori dal profilo maggiormente internazionale: Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund, entrambi con una lunga esperienza in Premier League. Il quotidiano sottolinea anche come i due siano stati indicati, in momenti diversi, tra i presunti "problemi" della squadra: il belga nella scorsa stagione e il danese in questo avvio. Alle loro spalle si collocano Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, due dei principali senatori dello spogliatoio azzurro. Entrambi percepiscono un ingaggio superiore anche a quello di Scott McTominay, altro elemento centrale nel progetto tecnico del Napoli.

Kevin DE BRUYNE - 11,11 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2027

Rasmus HOJLUND - 9,26 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2030

Giovanni DI LORENZO - 6,48 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2030

Matteo POLITANO - 6,48 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2028

Scott MCTOMINAY - 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2028

David NERES - 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2028

Benoît BADIASHILE - 5,19 milioni di € lordi (2,8 netti) fino al 2027

Alessandro BUONGIORNO - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2029

Alex MERET - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2027

Noa LANG - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030

Vanja MILINKOVIC-SAVIC - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030

Lorenzo LUCCA - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2030

Leonardo SPINAZZOLA - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028

Stanislav LOBOTKA - 3,59 milioni di € lordi (2,8 netti) fino al 2027

André ZAMBO ANGUISSA - 3,46 milioni di € lordi (2,7 netti) fino al 2027

Antonio VERGARA - 3,33 milioni di € lordi (1,8 netti) fino al 2031

Billy GILMOUR - 3,33 milioni di € lordi (1,8 netti) fino al 2029

Sam BEUKEMA - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030

Amir RRAHMANI - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2027

Mathías OLIVERA - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2030

GIOVANE - 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2030

Rafa MARIN - 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2029

Alisson SANTOS - 1,85 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2030

Luca MARIANUCCI - 1,85 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2030

Nikita CONTINI - 1,11 milioni di € lordi (600mila netti) fino al 2031

Costantino FAVASULI - 370mila € lordi (200mila netti) fino al 2027

TOTALE - 113,09 milioni di € lordi (65,50 milioni di € netti)

*dati a fonte Capology.com