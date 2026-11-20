Ufficiale Allegri sorride: intera seduta in gruppo per due azzurri! Recuperati per Napoli-Torino

Favasuli e Spinazzola hanno svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo: entrambi sono recuperati e convocabili per Napoli-Torino.

Due buone notizie per Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Torino. Costantino Favasuli e Leonardo Spinazzola hanno svolto l'intera seduta di allenamento odierna con il resto della squadra e sono dunque da considerarsi recuperati e convocabili per la partita di domani sera. Il tecnico del Napoli ritrova due pedine preziose sulle corsie laterali, anche in vista dei numerosi impegni ravvicinati che attendono gli azzurri dopo la sosta per le nazionali.

Napoli, il report ufficiale dell'allenamento alla vigilia del Torino

Di seguito il report diramato dalla società azzurra attraverso il proprio sito ufficiale: "Meno uno a Napoli-Torino. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Abate. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Favasuli e Spinazzola hanno svolto l'intera seduta con la squadra".